Incidenti | un morto a Foggia sette feriti e sei veicoli coinvolti sulla statale 100 nel barese Oggi

Un'altra giornata drammatica sulle strade italiane, tra incidenti e vite spezzate. Questa mattina, sulla statale 100 nel Barese, un tragico scontro ha causato un decesso e sei feriti tra sette veicoli coinvolti. La cronaca di questi incidenti ci ricorda l'importanza di rispettare le regole e guidare con prudenza: la sicurezza è un impegno di tutti.

Incidente mortale stamattina a Foggia. Un anziano era alla guida di un’utilitaria scontratasi per cause da dettagliare con un’altra vettura e per questo sbalzata contro lo spartitraffico centrale. L’uomo è morto sul colpo. in mattinata un incidente anche nella zona di Gioia del Colle in un tratto della strada statale 100. Da dettagliare dinamica e cause. Sei veicoli coinvolti, sette feriti.     L'articolo Incidenti: un morto a Foggia, sette feriti e sei veicoli coinvolti sulla statale 100 nel barese Oggi proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Incidenti: un morto a Foggia, sette feriti e sei veicoli coinvolti sulla statale 100 nel barese Oggi

Lo scontro è avvenuto lungo la provinciale 3 che collega la città dei Sassi a Metaponto. Vittime Maria Di Pede e Giuseppe Carrino, l'uomo è deceduto dopo il ricovero. Incidente anche a Gioia del Colle, sette feriti sulla statale 100 Vai su Facebook

