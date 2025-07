Traffico Roma del 06-07-2025 ore 16 | 30

Benvenuti alla nostra aggiornamento sul traffico di Roma, aggiornato alle ore 16:30 del 6 luglio 2025. La cittĂ continua a fronteggiare disagi a causa di interventi di bonifica e sicurezza in diverse zone colpite da recenti incidenti, tra cui l'esplosione in via dei Gordiani, l'incendio tra via Santa Maria della Speranza e via Gaetano Martino, e l'incendio a sud della capitale in via di Pratica. Restate con noi per le ultime notizie e i consigli sulla viabilitĂ .

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione proseguono i lavori di bonifica e messa in sicurezza nell'area interessata dall'esplosione ed all'incendio di venerdì scorso via dei Gordiani chiusa tra via Casilina e via Checco Durante compresa l'intera via Checco Durante chiusa via Pian di Scò Siamo al nuovo salario vincendo tra via Santa Maria della speranza e via Gaetano Martino sempre un incendio a sud della capitale chiusa anche via di Pratica all'altezza di via di Castel Romano a Ostia torna il mercatino di viale delle Repubbliche Marinare la strada rimarrĂ chiusa per tutta la giornata da Lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova disagi per chi domani 7 luglio dovrĂ spostarsi in treno durante la mattinata per lavori di manutenzione della stazione di Roma o si se alcuni treni della linea fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto fl3 roma-viterbo subiranno cancellazioni o variazioni di percorso previste Inoltre corse con bus dalla stazione scienze e Fiumicino aeroporto e tra Orte e Poggio Mirteto da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In questa notizia si parla di: chiusa - roma - traffico - incendio

