Caronno Pertusella auto vola su un muretto davanti a un’abitazione 60enne in ospedale

Un episodio incredibile scuote Caronno Pertusella: un'auto, fuori controllo, ha letteralmente “volato” su un muretto vicino alla rotatoria di via 5 Giornate, mettendo a rischio la vita di chi si trovava nelle vicinanze. La scena, che sembrava uscita da un film ad alta tensione, si è conclusa con un uomo di 60 anni ricoverato in codice giallo. La comunità si interroga sulle cause di questo spaventoso incidente.

Auto “vola” su un muretto alla rotonda di Caronno Pertusella, 60enne ricoverato in codice giallo. Spaventoso incidente stradale questa notte a Caronno Pertusella, in via 5 giornate, nei pressi della rotatoria sulla Varesina, dove un’auto fuori controllo è letteralmente “volata” su un muretto in cemento armato che protegge la pista ciclabile e dell’ingresso di un’abitazione. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Caronno Pertusella, auto “vola” su un muretto davanti a un’abitazione, 60enne in ospedale

