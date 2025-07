Arriva la Corsa dei Capitani a Cutigliano

Preparatevi a vivere un’emozione unica: domenica 13 luglio a Cutigliano torna la mitica “Corsa dei Capitani”, giunta alla sua 19ª edizione. Questa spettacolare sfida di corsa in montagna non solo incanta gli spettatori, ma si conferma anche come evento di rilievo, valido quest’anno come Campionato Regionale Uisp e Provinciale. Un'occasione imperdibile per appassionati e curiosi di scoprire le bellezze e le tradizioni di questa affascinante località montana.

Cutigliano, 6 luglio 2025 – Domenica 13 luglio si corre la 19ª edizione della “Corsa dei Capitani” a Cutigliano, valida quest’anno come Campionato Regionale Uisp di corsa in montagna e Campionato Provinciale della stessa specialità. La gara trae ispirazione dallo storico Palazzo dei Capitani, costruito nel 1377 per ospitare l’ufficiale inviato da Firenze con il compito di amministrare la montagna pistoiese, noto appunto come Capitano della Montagna. Il percorso parte dal cuore di Cutigliano e conduce i podisti fino alla vetta più alta: La Cuccola, a 1.040 metri sul livello del mare. Da lì, il tracciato si snoda in un continuo saliscendi tra incantevoli boschi di abeti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva la Corsa dei Capitani a Cutigliano

In questa notizia si parla di: cutigliano - capitani - corsa - arriva

Arriva la Corsa dei Capitani a Cutigliano; Corsa dei Capitani; Toscana - Campionato regionale Uisp di corsa in Montagna, una settimana al via IL VOLANTINO.

Arriva la Corsa dei Capitani a Cutigliano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Corsa dei Capitani a Cutigliano, foto e classifica - la Nazione - Il fascino intramontabile della montagna, con i suoi paesaggi incantati e i boschi fiabeschi, fa da cornice alla 18ª edizione della Corsa dei Capitani a Cutigliano. Come scrive lanazione.it