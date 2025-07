GP Silverstone diretta | dopo un periodo di safety-car per motivi di sicurezza la gara riprende con Piastri leader

Dopo un intenso periodo di safety car, causato dalla pioggia torrenziale che rendeva l’asfalto insidioso, il circuito di Silverstone si prepara a tornare alla caccia della bandiera a scacchi. Con Piastri ora in testa e le vetture pronte a sfrecciare nuovamente, gli appassionati attendono con trepidazione la ripresa della gara, tra emozioni e colpi di scena assicurati. La corsa è appena ripresa: chi emergerà vincitore in questa sfida di adrenalina?

La safety-car rientra ai box e la gara riprende La SC è entrata per motivi di sicurezza in quanto l'asfalto per la troppa pioggia era troppo viscido Safety car in pista, ma ancora.

Si possono infliggere 5 secondi di penalità in gara a un pilota che quella stessa gara l'ha conclusa nelle barriere del rettilineo? La risposta è affermativa. La Federazione Internazionale ha infatti deciso di comminare questo tipo di sanzione a Lando Norris per l

GP Silverstone, diretta: nella pioggia Piastri precede Verstappen e Norris, Hamilton ottavo, Leclerc 14esimo - La SC è entrata per motivi di sicurezza in quanto l'asfalto per la troppa pioggia era troppo viscido Safety car in pista, ma ancora non ...

