Allerta meteo arancione per temporali maxi grandine e vento | quando e le zone più a rischio in Lombardia

Lombardia sotto la minaccia di un’ondata di maltempo: temporali intensi, grandine maxi e vento forte si abbatteranno sulla regione fino alle prime ore di domani. Le zone più colpite saranno quelle a rischio elevato, tra Milano e le aree limitrofe. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e seguire gli aggiornamenti per garantire la propria sicurezza. Restate informati: i dettagli sulle aree a maggior rischio sono essenziali per prepararsi adeguatamente.

Milano, 6 luglio 2025 – Prosegue fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 7 luglio, l 'allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Rimane attiva anche l'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico emessa nelle scorse ore. Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allerta meteo arancione per temporali, maxi grandine e vento: quando e le zone più a rischio in Lombardia

