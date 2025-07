Cade in un canale per tentare di salvare il cane | 57enne muore annegato a Settimo Milanese

Una tragica serata a Settimo Milanese, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane. Scivolato nel canale, è stato trascinato dall’acqua e purtroppo non è riuscito a emergere. La comunità si stringe al dolore per questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’incidente. Una storia che ci ricorda quanto il coraggio possa essere anche rischioso e quanto sia importante agire con prudenza in situazioni di emergenza.

Tragedia nella serata di sabato a Settimo Milanese. Un uomo di 57 anni è scivolato nel canale per recuperare il cane ed è stato trascinato dall'acqua, annegando. Il suo corpo è stato recuperato a Cornaredo. L'uomo – da una prima ricostruzione – sembra sia sceso nel canale per salvare il cane che era a sua volta scivolato nel corso d'acqua. Al momento non si conoscono le sue generalità . I vigili del fuoco sono stati successivamente allertati per una persona caduta nel canale nei pressi della strada provinciale 173 a Settimo Milanese. Durante le ricerche – anche con il supporto di un elicottero del Reparto Volo Lombardia decollato da Malpensa – è arrivata la segnalazione di un corpo nel corso d'acqua di via Monzoro a Cornaredo.

