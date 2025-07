Maltempo allerta meteo arancione e gialla domani 7 luglio | l'elenco delle regioni a rischio

Preparatevi, domani 7 luglio, a fronteggiare un'intensa ondata di maltempo che colpirà l'Italia. Piogge e temporali si abbatteranno sul Nord e Centro, con un'allerta arancione in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e una gialla in altre undici regioni. Rimanete aggiornati e prendete le precauzioni necessarie: la sicurezza viene prima di tutto. Continua a leggere per scoprire quali aree sono più a rischio.

Piogge e temporali al Nord e al Centro, con una allerta meteo arancione della Protezione civile per domani, lunedì 7 luglio, in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Allerta gialla in undici regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

