P come Purine | cosa sono e a cosa servono

Le purine, molecole essenziali alla vita, sono i mattoni che costituiscono DNA e RNA, le istruzioni genetiche di ogni organismo. Presenti in alimenti come frattaglie, frutti di mare e pollame, svolgono un ruolo cruciale nel metabolismo. Tuttavia, un loro eccesso può portare all’accumulo di acido urico, causando disturbi come la gotta. Scopriamo insieme cosa sono esattamente e come mantenere l’equilibrio per una salute ottimale.

Il termine " purine " può sembrare estremamente tecnico, ma in realtĂ si riferisce ad alcune molecole fondamentali per la vita, soprattutto nella dieta e nella salute metabolica. Le purine sono molecole indispensabili, PoichĂ© rientrano all'interno della costituzione del DNA e dell'RNA. Se accumulate attraverso alimenti, come frattaglie, frutti di mare, pollame e lieviti, però, possono trasformarsi in acido urico e diventare causa di disturbi come la gotta o problematiche renali. In questo articolo capiremo cosa sono le purine, a cosa servono, in quali alimenti si trovano, ma soprattutto perchĂ© è fondamentale controllarne in assunzione e monitorare i livelli di acido urico.