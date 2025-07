Arrestato responsabile esplosione palazzo a Torino parla la madre di Jacopo | La violenza non è mai amore

Un dramma scuote Torino: un vigilante di 40 anni arrestato per l’esplosione in via Nizza, forse motivata da un gesto di vendetta contro l’ex. La madre di Jacopo, vittima di questa tragedia, rompe il silenzio con parole che risuonano più chiare che mai: “La violenza non è mai amore”. Un appello a riflettere sulla fallacia di azioni distruttive in nome di sentimenti.

