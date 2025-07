Juve si complica Osimhen Comolli dritto su Kolo Muani Concorrenza turca per Sancho

Juve si complica: Osimhen sembra sempre più lontano, mentre Comolli spinge su Kolo e Muani, e la concorrenza turca si fa insistente per Sancho. Torino, 6 luglio 2025 – La campagna acquisti bianconera si infiamma, con ostacoli imponenti e strategie di mercato che cambiano rapidamente. In questo scenario, il futuro della Juve potrebbe dipendere da scelte decisive e colpi di scena sorprendenti, lasciando i tifosi in trepidante attesa di sviluppi che potrebbero rivoluzionare il club.

Torino, 6 luglio 2025 – Sarà dura, durissima, acquistare Victor Osimhen per la Juve. L’ostacolo Napoli è imponente, mai De Laurentiis vorrebbe rinforzare una diretta concorrente, e il patron partenopeo sarebbe anche pronto a tenerlo in azzurro per creare una coppia dei sogni con Romelu Lukaku, ma nelle ultime ore prende quota l’ipotesi Galatasaray dato che i turchi sono pronti a investire e convincere il Napoli a cedere. Così, Damien Comolli coltiva concretamente la trattativa con il Psg per confermare Randal Kolo Muani, che si alternerebbe a Jonathan David, mentre è stallo totale con Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, si complica Osimhen. Comolli dritto su Kolo Muani. Concorrenza turca per Sancho

