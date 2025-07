Maltempo prosegue l' allerta in varie Regioni | rischio nubifragi al Nord afa al Sud

Il maltempo non dà tregua: allerta arancione in Lombardia e Veneto per nubifragi, grandinate e supercelle, mentre al Sud si registra afa record con temperature fino a 44°C a Foggia. In questo scenario, è fondamentale restare informati e adottare le giuste precauzioni per affrontare con sicurezza le sfide di questa intensa fase meteorologica.

