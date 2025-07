Cina | fiera degli investimenti e del commercio di Lanzhou

La China Lanzhou Investment and Trade Fair si conferma come un crocevia strategico per l'incontro tra imprese e opportunità nella regione del Gansu. Dal suo debutto nel 1993, questa fiera rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire le potenzialità di una Cina sempre più aperta al mondo. Durante l’evento, espositori e visitatori condividono innovazioni e progetti, rafforzando i legami economici e culturali. È il palcoscenico perfetto per esplorare nuove frontiere di sviluppo e collaborazione.

Un’espositrice (prima da sinistra, di fronte) promuove prodotti ai visitatori durante la 31esima China Lanzhou Investment and Trade Fair a Lanzhou, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, il 6 luglio 2025. Tenutasi per la prima volta nel 1993, la China Lanzhou Investment and Trade Fair rappresenta una finestra sull’apertura della Cina nord-occidentale ed e’ un evento di rilievo per la cooperazione economica e commerciale della Belt and Road. Espositrici servono te’ per i visitatori durante la 31esima China Lanzhou Investment and Trade Fair a Lanzhou, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, il 6 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: fiera degli investimenti e del commercio di Lanzhou

