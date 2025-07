Regionali asse Campania-Veneto | pressing della Meloni su Piantedosi presidente

strategica, mirando a consolidare l’unità del centrodestra e a rafforzare la posizione di Meloni nel panorama politico italiano. Con questa mossa, si apre una sfida importante che potrebbe ridisegnare gli equilibri nelle prossime elezioni regionali, segnando un passo deciso verso il consolidamento della leadership di Giorgia Meloni e la crescita del suo alleato Piantedosi sulla scena nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giorgia Meloni accelera sulla partita delle Regionali in Campania, puntando su Matteo Piantedosi come candidato presidente. Il ministro dell’Interno, vicino al centrodestra ma tecnico di area, gode di un ampio consenso trasversale e rappresenterebbe una figura in grado di competere con l’attuale forza del centrosinistra sul territorio. Il pressing di Palazzo Chigi su Piantedosi ha però anche una valenza politica più ampia: un suo spostamento in Campania aprirebbe un varco all’interno del governo. Una casella pesante, quella del Viminale, che potrebbe essere destinata a un nome forte della Lega, come Luca Zaia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, asse Campania-Veneto: pressing della Meloni su Piantedosi presidente

In questa notizia si parla di: regionali - campania - pressing - meloni

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita» - Nelle imminenti elezioni regionali in Campania, Vincenzo De Luca ribadisce il suo impegno: "La regione non è in vendita".

Regionali, asse Campania-Veneto: pressing della Meloni su Piantedosi presidente; Regionali, Fdi accelera: «Puntiamo su Cirielli». Pd, c'è il rebus De Luca; Regionali, il centrodestra accelera: pressing sulla data del voto, Campania verso novembre - Salernonotizie.it.

SPY REGIONALI CAMPANIA/ Le trame di De Luca e Renzi al centro del nuovo progetto anti-Meloni - Ma De Luca sarà comunque decisivo alle prossime regionali in Campania. ilsussidiario.net scrive

Elezioni regionali, i destini intrecciati di Campana e Toscana - (Politica) C’è chi lo ammette esplicitamente e chi no, ma elezioni regionali d’autunno (si vota in Puglia, Campania, Toscana, Marche e Veneto) sono considerate dai leader come il vero antipasto delle ... Scrive ilmanifesto.it