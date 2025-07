Wimbledon inflessibile dice no al tributo speciale di Nuno Borges a Diogo Jota

Wimbledon, noto per la sua rigida tradizione, dice no al tributo speciale di Nuno Borges a Diogo Jota, scatenando un acceso dibattito tra appassionati e protagonisti del calcio. Con una decisione che ha sorpreso molti, il torneo ha preferito mantenere il suo protocollo, ma alla fine si è trovata una soluzione intermedia. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda si è evoluta e quali sono state le reazioni più sorprendenti.

Nuno Borges aveva chiesto ai vertici di Wimbledon un permesso speciale per celebrare nel migliore dei modi il ricordo di Diogo Jota. Alla fine è arrivato un compromesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: wimbledon - speciale - nuno - borges

Berrettini, ancora lei: una tifosa speciale sugli spalti di Wimbledon - Berrettini ancora lei: una tifosa speciale sugli spalti di Wimbledon. Matteo, più concentrato che mai, dimostra come la sua vita privata sia un segreto rispettato e protetto.

Karen Khachanov vince un match infinito! ? Il russo riesce a battere Nuno Borges al super tie-break del quinto set, dopo quasi 4 ore di lotta: terza volta agli ottavi di Wimbledon e sfida con Kamil Majchrzak domenica. Vai su X

Wimbledon inflessibile dice no al tributo speciale di Nuno Borges a Diogo Jota; Wimbledon 2025, singolare maschile – 6 luglio: presentazione ottavi; Wimbledon vieta il lutto per Diogo Jota, ma tra alcol e urla il pubblico fa quel che vuole.

Wimbledon inflessibile dice no al tributo speciale di Nuno Borges a Diogo Jota - Nuno Borges aveva chiesto ai vertici di Wimbledon un permesso speciale per celebrare nel migliore dei modi il ricordo di Diogo Jota ... Come scrive fanpage.it

ATP Roma: Zverev regola Borges e raggiunge Chang in una speciale top 10 - Ubitennis - Sasha, campione 2017 e finalista 2018 agli Internazionali d’Italia, ha oggi trovato il suo quinto quarto di finale nella Città Eterna, battendo senza eccessive sofferenze Nuno Borges. Si legge su ubitennis.com