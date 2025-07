Dopo oltre un secolo la Senna torna balneabile | i parigini si rituffano nel loro fiume

Dopo oltre un secolo, la Senna torna a essere un luogo di gioia e di vita per i parigini. Le acque sontuose del fiume, finalmente balneabili, riaccendono lo spirito di una città che guarda al passato con orgoglio e al futuro con speranza. Le tre aree dedicate alla balneazione rappresentano un nuovo capitolo di innovazione urbana e rispetto ambientale, dimostrando che anche i simboli più iconici possono rinascere. Parigi si prepara a riscoprire il suo fiume come mai prima d'ora.

Dopo 102 anni, da sabato mattina alle 8 gli abitanti di Parigi sono tornati a nuotare nella Senna. Dopo le polemiche olimpiche – sollevate sulla scelta di risanare il corso d’acqua per farvi disputare le gare – tre vaste zone del fiume in città sono state individuate e riservate alla balneazione dei privati: una a Bercy, ad est di Parigi, una al pont de Grenelle, vicino alla Tour Eiffel, e l’altra al “ bras Marie “, all’altezza del Marais proprio di fronte all’Ile-Saint-Louis. Soprattutto in quest’ultima porzione di Senna, decine di bagnanti erano in fila già prima dell’apertura del sito, strettamente sorvegliato da personale del Comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it