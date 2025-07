Calciomercato Inter Pedullà spiega gli ultimi sviluppi e i piani futuri | le sue parole

Le ultime ore del calciomercato dell’Inter sono più infuocate che mai, con Alfredo Pedullà che svela i piani futuri della società nerazzurra. La probabile cessione di Calhanoglu apre scenari inediti e urgenti, richiedendo un sostituto all’altezza. Con le mosse già in atto, i nerazzurri si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro estate: il mercato è tutt’altro che finito, e le sorprese sono dietro l’angolo.

