Come abbinare l’abbigliamento da trekking in città? Dai sandali ai pantaloni da hiking ecco cinque outfit glam a cui ispirarsi

L’abbigliamento da trekking, spesso associato solo alle avventure in natura, sta conquistando anche le strade cittadine con uno stile unico e pratico. Dalle proposte più chic a quelle più casual, ecco cinque outfit glamour che dimostrano come trasformare i capi tecnici in look di tendenza per ogni occasione urbana. Scopri come abbinare sandali, blazer e pantaloni da hiking per un risultato impeccabile e alla moda. La città aspetta solo te!

L ’ abbigliamento da trekking non è l’ideale solo per la montagna. Anzi. Ecco cinque idee di tendenza per abbinarlo anche in città. Completo stampato e sandali sportivi I sandali sportivi da escursione diventano chic con il completo stampato e la borsa color pop a contrasto. Leggi anche › Glam Hiking: le regole per mixare i capi tecnici da montagna ai look in città Blazer e pantaloni da hiking I pantaloni da hiking si portano con blazer e sandali, per una versione soft luxury della tendenza Glam Hiking. Completo sartoriale e sandali sportivi Il completo sartoriale estivo si spezza con i sandali sportivi, per un mix bilanciato tra power dressing e hiking. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come abbinare l’abbigliamento da trekking in città? Dai sandali ai pantaloni da hiking, ecco cinque outfit glam a cui ispirarsi

