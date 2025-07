Mbappé e la vendetta contro il Psg | il match col Real potrebbe essere un film hollywoodiano L’Equipe

Il duello tra Mbappé e il suo ex club, il PSG, promette di essere uno spettacolo da Hollywood, un vero e proprio film con suspense e adrenalina. La semifinale del Mondiale per club tra Real Madrid e Psg si preannuncia come una sfida epica, dove le emozioni saranno alle stelle e le rivalità storiche riaccenderanno l’interesse di tutto il calcio mondiale. Un match che, ne siamo certi, rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati.

Il Psg incontrerà il Real Madrid nella semifinale del Mondiale per club. E per Kylian Mbappé sarà un match speciale, visto che si ritroverà a sfidare la sua ex squadra. Mbappé si prepara ad affrontare il Psg in semifinale al Mondiale per club. L’Equipe scrive: Ci è voluto un po’, ma ne è valsa la pena. Dopo settimane di dubbi sulla rilevanza e l’interesse di questo Mondiale per club, il Psg ha offerto contro il Bayern Monaco la migliore pubblicità che la Fifa potesse sperare per la sua ultima creazione. Una partita di altissimo livello: gol bellissimi, colpi di scena, emozioni forti e suspense fino alla fine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mbappé e “la vendetta contro il Psg”: il match col Real potrebbe essere un film hollywoodiano (L’Equipe)

In questa notizia si parla di: mbappé - match - equipe - vendetta

Juve Real Madrid, non solo Mbappé: un altro grande rientro per Xabi Alonso nel big match agli ottavi. I dettagli - Juventus-Real Madrid si avvicina e tra emozioni e sorprese non ci sono solo i grandi nomi come Mbappé, ma anche un ritorno atteso: Éder Militão, dopo 234 giorni di stop per infortunio, potrebbe scendere in campo.