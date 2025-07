Sancho Juve siamo alle battute finali! Va superato un piccolo ostacolo per portare l’inglese a Torino! Cosa manca allo stato attuale delle cose

Sancho verso la Juventus: i tifosi sognano già il ritorno in Italia, ma cosa manca ancora per ufficializzare l’affare? La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, con pochissimi dettagli da definire. La volontà di tutte le parti è chiara, e il sogno di vedere l’inglese a Torino si avvicina sempre più alla realtà. Ora, l’unico ostacolo residuo potrebbe essere risolto nel breve termine, portando così il talento britannico sotto la Mole.

Sancho Juve: i bianconeri sono vicinissimi a chiudere il colpo! C’è solo un ultimo piccolo ostacolo da superare. L’agenda del calciomercato Juve è ormai ben definita: la dirigenza bianconera è determinata a chiudere l’affare per Jadon Sancho, l’attaccante inglese che è ormai fuori dai piani del Manchester United. Secondo quanto detto da Alfredo Pedullà in un video sul proprio canale You Tube, l’unica squadra italiana su di lui è la Juve, che è pronta a fare la sua mossa definitiva per portarlo a Torino. La trattativa per Sancho ha finalmente preso la piega giusta e, a quanto pare, la sua volontà di trasferirsi alla Juventus è ormai chiara: « Lui ha accettato », ha spiegato Pedullà, « e vuole un milione in più d’ingaggio » rispetto alla proposta iniziale, un segno che l’affare potrebbe essere a un passo dal concretizzarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, siamo alle battute finali! Va superato un piccolo ostacolo per portare l’inglese a Torino! Cosa manca allo stato attuale delle cose

