LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Milan vince la volata in gruppo allo sprint intermedio

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con emozionanti battaglie e sorprese lungo il percorso. Oggi, la tappa prosegue tra adrenalina e strategie di squadra, con un gruppo compatto che si sfida all'intermedio. Chi conquisterà la maglia verde e dominerà lo sprint finale? Rimanete sintonizzati per scoprire le emozioni di questa giornata mozzafiato, perché la corsa è ancora tutta da scrivere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 Questa la classifica della maglia verde aggiornata dopo i risultati dello sprint intermedio: 1 PHILIPSEN Jasper 71 2 GIRMAY Biniam 54 3 TURGIS Anthony 36 4 MILAN Jonathan 31 5 PENHO√čT Paul 26 6 COQUARD Bryan 23 7 W√ÜRENSKJOLD S√łren 20 8 FEDOROV Yevgeniy 20 9 LEKNESSUND Andreas 17 10 TRENTIN Matteo 16 16.34 Mancano 50 chilometri all‚Äôarrivo. I corridori stanno affrontando un breve strappetto che sar√† seguito da una ripida discesa. 16.33 Questa la volata del gruppo con Milan che poi si √® lamentato con Girmay: I look forward so much to race interview why was Milan so angry with Girmay.