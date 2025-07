I 15 imperdibili concerti di luglio 2025 in Italia | dal tour di addio degli Who a Patty Smith in Piazza San Marco

non perdere l'occasione di vivere emozioni uniche sotto il cielo italiano. Dai grandi nomi internazionali come gli Who e Patti Smith, ai talenti italiani pronti a regalarvi serate indimenticabili, il mese di luglio 2025 promette un’estate all’insegna della musica di qualità. Ecco i 15 concerti imperdibili che non puoi lasciarti sfuggire, perché il palco è pronto e l’Italia aspetta solo te!

Si fa un gran parlare di live in Italia nelle ultime settimane, tra sold out dopati e artisti, a quanto pare, tenuti sotto scacco dai promoter. Molta meno attenzione si presta invece alla grande quantità di concerti di altissimo livello che anche quest’anno toccheranno l’Italia. Noi ne abbiamo selezionati 15 e solo tra quelli di luglio, tra live di artisti nazionali ed internazionali, che reputiamo particolarmente imperdibili. Non riusciamo a definire altrimenti le esibizioni di pezzi di storia della musica come The Who o ACDC o Nick Cave, ma sarebbe importante anche regalarsi un momento con artisti italiani che invece la storia la stanno facendo, come Marracash, Giovanni Allevi o CCCP. 🔗 Leggi su Open.online

