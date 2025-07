Cina | completato importante progetto di controllo del deserto nella Mongolia Interna

La Cina ha raggiunto un grande traguardo nella lotta contro la desertificazione: è stato completato un ambizioso progetto di controllo del deserto nella Mongolia Interna. Una cintura di contenimento lunga 1.856 km, attraversando tre deserti e realizzata con tecniche tradizionali come le griglie di paglia, testimonia l'impegno del Paese per salvaguardare il suo territorio. Questo straordinario risultato rappresenta un passo avanti decisivo nella tutela ambientale e nella lotta ai cambiamenti climatici.

Una cintura di contenimento che attraversa tre deserti nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, e’ stata completata, segnando un traguardo fondamentale negli sforzi del Paese per il controllo della desertificazione. I lavoratori hanno posato oggi l’ultima griglia di paglia – una tecnica tradizionale per il fissaggio della sabbia – completando l’ultimo tratto della barriera verde lunga 1.856 chilometri attraverso i deserti del Badain Jaran, del Tengger e dell’Ulan Buh, per arrestare l’ulteriore avanzata del deserto. I tre deserti situati all’interno della Lega di Alxa, nella Mongolia Interna, coprono una superficie totale di 94. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: completato importante progetto di controllo del deserto nella Mongolia Interna

In questa notizia si parla di: cina - controllo - deserto - mongolia

Cina: sospesi lista entita’ inaffidabili, misure di controllo export per alcune imprese USA - La Cina ha annunciato la sospensione della sua lista di entità inaffidabili e delle misure di controllo delle esportazioni per alcune aziende statunitensi.

Diario dal deserto; Il Muro del Gobi non era solo difensivo. Cosa hanno scoperto gli archeologi; Ti mostro la grande Muraglia fotovoltaica cinese (si trova nel bel mezzo di questo deserto).

Cina inaugura prima autostrada nel deserto a zero emissioni Co2/ Genera 5 milioni di KwH di elettricità verde - IlSussidiario.net - Come riportato da Cina Radio International: “l’autostrada del deserto “a zero emissioni” del giacimento petrolifero di Tarim, il più lungo progetto cinese di irrigazione e di controllo ... Secondo ilsussidiario.net

Cina: Mongolia Interna, progetti fotovoltaici in aree desertiche - – Una foto aerea, scattata da un drone il 7 giugno 2025, mostra un progetto fotovoltaico nel deserto di Kubuqi, nella regione autonoma settentrionale ... Da cronachenuoresi.it