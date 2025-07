LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | piove tantissimo entra la Safety Car

Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Gran Bretagna 2025! Le condizioni meteorologiche stanno rendendo questa corsa ancora più incerta e spettacolare, con pioggia intensa e l'intervento della safety car. Rimanete aggiornati per non perdere nemmeno un momento di questa emozionante sfida tra i migliori piloti del mondo, pronti a sfruttare ogni opportunità in un contesto imprevedibile e pieno di suspence. La gara è appena iniziata: scopriamo insieme chi avrà la meglio!

17° giro52 La Safety Car sta per rientrare ai box. 17° giro52 Ora piove con minore intensità. Il temporale sta passando. 17° giro52 Si continua a procedere dietro la Safety Car. LAP 1552: Gains and losses The @MercedesAMG Safety Car is still on track #F1 #BritishGP pic.twitter.combZ9W0IQzIN — Formula 1 (@F1) July 6, 2025 16° giro52 Gare caotiche come queste danno una grande possibilità a piloti di seconda fascia. Per ora Stroll e Hulkenberg stanno sfruttando al meglio l'occasione. 15° giro52 Tra qualche minuto l'intensità della pioggia dovrebbe diminuire e, vedrete, subito la Safety Car si farà da parte.