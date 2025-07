LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 6-3 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | gioco sospeso al tie-break del 2° set

Su Wimbledon 2025 si accendono i riflettori sul emozionante match tra Errani-Vavassori e Withrow-Khromacheva, tra sospensioni per pioggia e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:40 Campo coperto a tempi di record: non resta che capire tra quanto si potrĂ giocare di nuovo! 16:38 Si intensifica la pioggia, il gioco viene sospeso! Seconda pausa dopo quella delle 14. Pioviggina, si fermano i giocatori! 6-6 Siamo al tie-break! 40-0 Non risponde neanche Khromacheva. Tre chance! 30-0 Larga la risposta di Withrow!!! 15-0 Favoloso doppio intervento di Vavassori di volo! 5-6 A trenta i rivali. Si assicurano il tie-break. 40-30 Stavolta non passa la risposta di Vavassori. 30-30 Prosegue nella serie di lob cortissimi in risposta Sara. Deve provare a colpire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 6-3, 6-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: gioco sospeso al tie-break del 2° set

