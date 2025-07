Milano controlli su bici e monopattini elettrici | irregolari tre mezzi su quattro

A Milano, i controlli sui mezzi di mobilità leggera hanno rivelato una realtà preoccupante: oltre il 75% dei 71 veicoli esaminati risultava irregolare. Biciclette elettriche, monopattini e minicar sono stati al centro dell’attenzione, evidenziando la necessità di un’attenzione maggiore sulla sicurezza e il rispetto delle normative. Questa situazione solleva importanti domande sulla regolamentazione e l’uso consapevole di questi mezzi innovativi. La città si prepara a rafforzare i controlli per garantire un ambiente più sicuro e sostenibile.

Milano, 6 luglio 2025 – 54 modelli sui 71 controllati sono risultati irregolari. Oltre il 75%. Una cifra impressionante. Oggetto dell'operazione, condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano (Aliquota infortunistica), sono stati i mezzi di mobilità leggera. In particolare biciclette elettriche, monopattini e minicar.