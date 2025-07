DC Sonic entra in Mario Kart 64 | il crossover dei sogni arriva su Dreamcast

Sei pronto a vivere un’esperienza unica? Il crossover che tutti desideravamo è finalmente realtà: Sonic the Hedgehog sfreccia sui circuiti di Mario Kart 64 su Dreamcast! Grazie al talento di jnmartin, il Blue Blur si inserisce nel gioco originale con un gameplay autentico e mozzafiato. Un’idea che sembrava irraggiungibile diventa ora realtà, portando l’adrenalina a livelli mai visti prima. “Mi ...

Avete urlato, supplicato, sognato. e ora è qui! La leggendaria versione Dreamcast di Mario Kart 64 ha appena ricevuto l'aggiornamento più epico della storia: Sonic the Hedgehog è un personaggio giocabile! UN TRAILER DA URLO!. Grazie al magico lavoro di jnmartin, il Blue Blur fa il suo debutto esplosivo nei circuiti di Mario Kart 64 con un gameplay reale catturato dall'hardware. E sì, è tutto vero, non è un mod finto o un sogno! "Mi dispiace, Toad. ma questa è evoluzione!" Purtroppo per i fan del simpatico funghetto, Sonic ha preso il suo posto nella roster. Ma come biasimarlo? Con quella velocità e quell'atteggiamento, Sonic è nato per sfrecciare accanto a Mario, Luigi e compagnia! COSA ASPETTARSI?.