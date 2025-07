Spiegazione del finale di infinite con mark wahlberg

Il finale di *Infinite* con Mark Wahlberg vede Evan McCauley trionfare, salvando il mondo grazie alle sue straordinarie capacità. Questa vittoria non solo chiude un capitolo epico di battaglie e rivelazioni, ma apre anche le porte a un futuro sequel, che potrebbe approfondire l’universo degli Infiniti e delle loro reincarnazioni. Diretto da Antoine Fuqua, il film unisce azione e fantascienza in un racconto avvincente, lasciando lo spettatore desideroso di scoprire cosa riserva il destino per Evan e i suoi alleati.

