Luca Guadagnino inizia a girare il suo nuovo film a breve | si tratta di Artificial?

Luca Guadagnino si prepara a tornare sul set con il suo nuovo progetto, "Artificial", un film avvolto nel mistero e nell’anticipazione. La Torino Film Commission ha infatti pubblicato un annuncio per comparse, alimentando le speculazioni su questa produzione intrigante. Tra i volti noti coinvolti, si pensa ci sia anche Andrew Garfield, protagonista di una pellicola che esplora il confine tra umanità e intelligenza artificiale. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questo affascinante progetto? Restate sintonizzati.

Luca Guadagnino torna sul set, il suo nuovo film in Piemonte # Nuovo film internazionale per Luca Guadagnino, le riprese sono previste in Piemonte in estate tra Agosto e Settembre Vai su Facebook

