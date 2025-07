Alessandro Nardelli Inpuglia24 alla Masseria Li Reni | foto con Conte e Vespa

Un incontro inaspettato e ricco di sorriso quello avvenuto alla Masseria Li Reni, tra l’editore Alessandro Nardelli, il Presidente Giuseppe Conte e il celebre Bruno Vespa. Quando la storia si incrocia con l’ironia, nasce un momento che rimarrà negli archivi dei ricordi più autentici della nostra terra. Un episodio che dimostra come anche i personaggi pubblici possano condividere spontaneamente attimi di leggerezza e umanità. Un evento da raccontare e rivivere, perché...

Un incontro curioso e simbolico quello avvenuto presso la Masseria Li Reni, a Manduria, dove l’editore Alessandro Nardelli di Inpuglia24 si è imbattuto nel Presidente Giuseppe Conte. Dopo avergli ricordato uno scatto realizzato in passato, Nardelli ha chiesto ironicamente: “Presidente Conte, in passato facemmo una foto assieme, facciamo la seconda?”. La scena ha attirato l’attenzione anche del padrone di casa, Bruno Vespa, che si è unito al momento, regalando così un’immagine informale e carica di significato: un giovane reporter pugliese, un ex premier e uno dei più noti volti del giornalismo italiano insieme, in una cornice che mescola storia, vino e attualità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it