Cina-Etiopia | premier Li pronti a promuovere progetto di punta Belt and Road rafforzare commercio e investimenti

La Cina e l’Etiopia si preparano a rafforzare la loro partnership strategica, puntando sul progetto di punta Belt and Road per stimolare lo sviluppo sostenibile e potenziare il commercio bilaterale. Durante un incontro a Rio de Janeiro, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato l’impegno congiunto per espandere investimenti e collaborazioni, aprendo nuove prospettive di crescita e prosperità condivisa tra i due paesi. Una collaborazione che promette di scrivere un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali.

La Cina e’ pronta a collaborare con l’Etiopia per promuovere lo sviluppo sostenibile della ferrovia Addis Abeba-Gibuti, progetto di punta della cooperazione di alta qualita’ Belt and Road, e per espandere il commercio e gli investimenti bilaterali, ha dichiarato oggi il premier cinese Li Qiang. Li ha rilasciato tali dichiarazioni durante il suo incontro con il primo ministro etiope Abiy Ahmed. Il premier cinese e’ arrivato ieri a Rio de Janeiro per partecipare al 17esimo vertice dei BRICS. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Etiopia: premier Li, pronti a promuovere progetto di punta Belt and Road, rafforzare commercio e investimenti

