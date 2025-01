Chiccheinformatiche.com - Come disattivare selfcare.mobilepay.it – guida alla disattivazione

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Se hai notato addebiti indesiderati sul tuo credito telefonico o in fattura, potresti aver attivato, anche involontariamente, un servizio a pagamento gestito da.it). Questa piattaforma consente di acquistare contenuti digitali e servizi tramite il credito telefonico, ma spesso può generare attivazioni non volute a causa di banner pubblicitari ingannevoli o clic accidentali.i serviziè fondamentale per evitare ulteriori addebiti e riprendere il controllo della propria linea telefonica. Fortunatamente, il procedimento è piuttosto semplice e può essere eseguito in pochi minuti tramite l’areadel sito ufficiale..it –Di seguito, unapasso dopo passo pere prevenire future attivazioni non desiderate.