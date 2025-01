Quotidiano.net - "Caro-energia e tassi ancora elevati. Così non decollano gli investimenti"

"NEL DNA degli imprenditori c’è un 90% di ottimismo; non potrebbe essere diversamente, perché altrimenti non faremmo impresa in questo momento storico. Ma il restante 10% è fatto di realismo". Per Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana e di Confindustria Toscana Centro e Costa, il 2024 per l’economia toscana è stato "l’anno delle speranze in buona parte deluse". Giudizio netto il suo, come mai? "La crisi energetica, l’inflazione, le politiche monetarie restrittive, le tensioni geopolitiche hanno fatto dimenticare la ripresa post pandemia. E siamo rimasti in una fase di consistente rallentamento economico. Nel 2023 la crescita del nostro Pil regionale era stata dello 0,6%; secondo le stime di Irpet, il 2024 non è stato molto diverso e, purtroppo, non lo sarà neppure il 2025.