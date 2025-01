Inter-news.it - Calhanoglu vede il derby, non è l’unico! Subito titolare in Milan-Inter? – Sky

L’ritrova i suoi pezzi pregiati in vista deldella Madonnina contro il, in programma domenica sera alle 18:00 a San Siro. Dopo giorni di attesa e incertezze, arriva una buona notizia per Simone Inzaghi: Hakanè tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo e punta a esserenella sfida contro la sua ex squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport non è l’unica buona notizia.RITORNO – Hakan, fermatosi a metà gennaio a causa di un infortunio al polpaccio, ha lavorato duramente per essere presente a uno degli appuntamenti più importanti della stagione nerazzurra. Già da ieri, il turco ha svolto gran parte della seduta con i compagni e, a due giorni dal match, le sue condizioni sembrano ottimali. Oggi, invece, ha svolto l’a seduta con il resto della squadra, per questo motivo il suo ritorno è praticamente cosa fatta, resta solo da capire avrà l’occasione di scendere in campo.