Panorama.it - Battaglia di Pavia, 500 anni dopo: un anno di eventi e rievocazioni

Leggi su Panorama.it

Il 24 febbraio 1525, nei campi intorno a, si combatté uno scontro destinato a segnare per sempre la storia d’Europa: ladi. In quel giorno, l’esercito imperiale di Carlo V inflisse una sconfitta decisiva ai francesi di Francesco I, aprendo una nuova fase nei conflitti europei e trasformando radicalmente le strategie militari grazie all’uso innovativo delle armi da fuoco. A cinquecentodi distanza, la città disi prepara a celebrare questoversario con un ricco programma diche attraverserà tutto il 2025, coinvolgendo istituzioni, studiosi, artisti e appassionati di storia da tutta Europa.L’iniziativa è promossa dal Comune diin collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-, la Fondazione Monte di Lombardia – con Intesa Sanpaolo come main partner – e l’Università di, che partecipa come membro del Comitato Promotore e di Alto Coordinamento.