Basket Shengelia non basta | la Virtus Bologna cade con il Fenerbahce in Eurolega

Seconda sconfitta in fila per laSegafredodi Dusko Ivanovic in. Le Vu nere erano chiamate a un match difficile contro il, e i turchi hanno confermato la loro strapotenza ottenendo il sesto successo consecutivo con il risultato di 95-81 in una sfida condotta sin dalla palla a due;viene sotterrata da una prestazione da stropicciarsi gli occhi da tre punti, un 17/29 che nemmeno nelle migliori giornate; lasi regge solo su Toko, autore di 35 punti e 5 rimbalzi, ma senza tiro dall’arco (4/11 complessivo) non si va lontani.I primi minuti di partita sono equilibrati, a causa delle percentuali bassine di entrambe le contendenti. Il Fener è la prima ad imprimere uno strappo con la tripla di Sanli e il canestro di Colson in contropiede (10-6 al 5?); laprova a rimanere aggrappata con Morgan e Akele (14-12 all’80) ma si sveglia l’attacco dei turchi: McCollum e Melli sono i principali fautori dell‘8-1 negli ultimi 120 secondi che valgono il 22-13 del 10’.