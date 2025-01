Ilfattoquotidiano.it - Assad ma non troppo: riprendono i negoziati d’affari tra Siria e Russia (e l’Ue sta a guardare)

In sintesi si tratta di questo, lavuole due cose dalla Federazione:e risarcimenti per i danni causati dal conflitto. Lavuole dallale basi militari che ha mantenuto finchéera al potere. Ma la questione è sempre più complicata e al Cremlino il portavoce Dmitry Peskov conferma e nega poco sulla vicenda.Due giorni fa Damasco ha scoperto di avere un nuovo presidente: l’ex affiliato di al Qaeda, già leader de facto delle fazioni che hanno rovesciato(o hanno contribuito a farlo), Ahmed al Sharaa, è diventato il capo di Stato in questa fase di “transizione” (di cui si sa ben poco). Il Parlamento è stato sciolto e la Costituzione sospesa. Ha incontrato il nuovo numero unono una delegazione di alti funzionari russi guidata dall’inviato speciale per Medio Oriente e Africa Aleksandr Lavrentyev e il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov.