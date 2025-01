It.newsner.com - 10 segnali d’allarme che stai mangiando troppo zucchero

Sappiamo tutti che loè contenuto nei dolci e nelle torte, ma si insinua anche in molti altri alimenti: pane, salse e persino i cosiddetti snack “sani”.Mentre un po’ di dolcezza nella vita va bene,può causare una serie di problemi di salute, alcuni dei quali, forse, non ci rendiamo nemmeno conto che sono collegati alla nostra dieta. Ecco diecidi allarme che indicano che state esagerando con lo.1. Voglia costante di dolciSe vi ritrovate a cercare qualcosa di dolce dopo ogni pasto, è probabile che il vostro corpo sia dipendente. Lopuò creare dipendenza, creando un ciclo in cui più si mangia, più si desidera. Una riduzione lenta può aiutare a interrompere l’abitudine.2. Stanchezza frequente e scarsa energiaUno spuntino zuccherato può dare una rapida sferzata di energia, ma spesso porta a un crollo energetico subito dopo.