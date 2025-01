Inter-news.it - Zielinski ‘sponsorizza’ Zalewski: Servirebbe all’Inter. Ci spero!»

Leggi su Inter-news.it

Piotrha parlato dell’ipotesi di mercato legata al possibile trasferimento di Nicolanella sessione invernale di calciomercato. Questo il commento del calciatore nerazzurro che vale da “endorsement” in merito all’arrivo del connazionale a Milano.IL PUNTO – Nicolapotrebbe approdare, nella finestra invernale di calciomercato, in prestito con diritto di riscatto. La Roma non ha per il momento aperto a tale possibilità, essendo stizzita per il rifiuto del polacco al trasferimento al Marsiglia a titolo definitivo, ma la sensazione è che le squadre possano trovare un accordo in base alla volontà comune dei giallorossi e del polacco di separarsi a gennaio.non ‘vede l’ora’!LE DICHIARAZIONI – A parlare del possibile passaggio del connazionaleè stato Piotr, il quale ha potuto assistere da vicino alla crescita del giovane calciatore della Roma con la sua Nazionale.