Washington, scontro tra aereo passeggeri e elicottero militare: precipitati nel Potomac

– Tragedia nei cieli della capitale americana. Il volo 5342 dell’American Airlines, con 64 persone a bordo, si è scontrato con unBlackhawk dell’esercito mentre si preparava all’atterraggio all’aeroporto Ronald Reagan. L’impatto ha fatto precipitare entrambi i velivoli nel fiume, scatenando immediatamente le operazioni di soccorso.Le partenze e gli arrivi dallo scalo sono stati sospesi e l’aeroporto è stato chiuso. Al momento, non vi sono informazioni certe sul numero delle vittime, ma squadre di emergenza e elicotteri del Dipartimento di Polizia distanno sorvolando l’area per recuperare eventuali superstiti. Secondo le prime fonti, quattro persone sarebbero state estratte dalle acque, ma non è chiaro se fossero ancora in vita.Le prime dichiarazioni ufficialiSul caso è intervenuto il senatore Ted Cruz, che su X ha confermato la presenza di vittime: “Non sappiamo ancora quante persone a bordo siano disperse, sappiamo che ci sono vittime”.