Sabatini assolve Giuntoli | Ha portato a Torino i giocatori che doveva portare Il problema è stato un altro

Sabatini decide di proteggere dalle critiche dell’ambiente Juve su Giuntoli: il mirino del dirigente si sofferma su quel tecnicoWalter Sabatini “assolve” Cristiano Giuntoli. La “solidarietà nei confronti del dirigente della Juve è stata esternata ai microfoni di 7 Gold. Ecco le sue parole sul bianconero. PAROLE – «Giuntoli ha portato a Torino i giocatori che doveva portare, non ci sono errori a monte. Il problema è il non coinvolgimento tecnico-umorale del tecnico Motta: nessuno si aspettava le sue difficoltà, l’anno scorso aveva costruito un’opera d’arte e quest’anno mi aspettavo qualcosa di diverso, non così tanta fatica. Difficile ora il quarto posto con Tudor». .com Juventusnews24.com - Sabatini “assolve” Giuntoli: «Ha portato a Torino i giocatori che doveva portare. Il problema è stato un altro» Leggi su Juventusnews24.com decide di proteggere dalle critiche dell’ambiente Juve su: il mirino del dirigente si sofferma su quel tecnicoWalter” Cristiano. La “solidarietà nei confronti del dirigente della Juve è stata esternata ai microfoni di 7 Gold. Ecco le sue parole sul bianconero. PAROLE – «hache, non ci sono errori a monte. Ilè il non coinvolgimento tecnico-umorale del tecnico Motta: nessuno si aspettava le sue difficoltà, l’anno scorso aveva costruito un’opera d’arte e quest’anno mi aspettavo qualcosa di diverso, non così tanta fatica. Difficile ora il quarto posto con Tudor». .com

