LIVE Moto2 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Gonzalez vince e sale in vetta alla classifica generale Vietti 7

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00

12.58 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 14.00 per la gara della MotoGP. Grazie e buon proseguimento di giornata.

12.56 Ci aspettavamo una gara combattuta e, invece, Manu Gonzalez ha dominato in lungo ed in largo, andando anche a prendere la vetta del Mondiale.

LA classifica DEL MONDIALE Moto2: Gonzalez 86 punti, secondo Canet con 79, terzo Dixon con 66. Quarto Baltus con 53, quinto Ramirez a 39. 10° Vietti con 34. 12° Arbolino con 29.

TRAGUARDO – Ottava posizione per Canet a 8.5, nona per Dixon a 12.5, quindi decimo Salac a 14.7. Chiude 15° Arbolino a 27.9.

TRAGUARDO – vince MANU Gonzalez! PROFETA IN PATRIA!!! Lo spagnolo vince con 2.2 su Baltus e 3.

LIVE Moto2, GP Spagna 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una gara di estrema importanza, che ci darà modo di delineare in maniera un po’ più chiara la situazione a livello di classifica generale. 🔗oasport.it

LIVE Moto2, GP Spagna 2025 in DIRETTA: alle 12.15 la gara, Gonzalez dalla pole, gli italiani per la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 11.58 Siamo pronti per vivere il quinto appuntamento di una stagione che si annuncia quanto mai avvincente e interessante. Come sempre la cornice di pubblico è spettacolare e ci attende una gara tutta da vivere! 11.55 Buongiorno e benvenuti a Jerez de la Frontera! Tra 20 minuti esatti prenderà il via il Gran Premio di Spagna della Moto2! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento ... 🔗oasport.it

LIVE Moto2, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Jake Dixon domina, Vietti brucia Canet per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 17.59 Jake Dixon conquista un successo pesante e si porta in seconda posizione nella classifica del Mondiale. Il britannico era apparso il più rapido nelle prove, sensazione poi confermata in gara. Il poleman Gonzalez si deve “accontentare” della seconda posizione: lo spagnolo però consolida la vetta della classifica, ora occupata a quota 45 punti contro i 34 con cui viaggia il vincitore di oggi. 🔗oasport.it

