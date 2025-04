Politica centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Samuele Bellotti

centrodestra, i quali mi hanno confermato il loro pieno sostegno alla candidatura della mia persona alla carica di sindaco per Comacchio". A dichiararlo, nel corso del pomeriggio di sabato 26, è l'avvocato Samuele Bellotti. Ferraratoday.it - Politica, centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Samuele Bellotti Leggi su Ferraratoday.it "Nella giornata odierna ho incontrato tutti i rappresentanti del, i quali mi hanno confermato il loro pienoallamia persona alla carica diper Comacchio". A dichiararlo, nel corso del pomeriggio di sabato 26, è l'avvocato

Le notizie più recenti da fonti esterne

Politica, centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Samuele Bellotti - "Nella giornata odierna ho incontrato tutti i rappresentanti del centrodestra, i quali mi hanno confermato il loro pieno sostegno alla candidatura della mia persona alla carica di sindaco per Comacchio". A dichiararlo, nel corso del pomeriggio di sabato 26, è l'avvocato Samuele Bellotti... 🔗ferraratoday.it

Politica, per la Segreteria del Partito Democratico c'è la candidatura di Giada Zerbini - E' giunta una prima candidatura per la Segreteria del Partito Democratico di Ferrara. A indicare la propria visione in relazione alla funzione del partito nel territorio è Giada Zerbini, già candidata nella lista del Pd alle ultime elezioni amministrative in città. Iscriviti al canale WhatsApp... 🔗ferraratoday.it

Riarmo e Ucraina, ecco la mozione del centrodestra: "Sostegno a Kyiv, più fondi alla Nato e missione Onu" - Passato il congresso, almeno sulla questione ReArm Europe la Lega rientra nei ranghi. La prossima settima si voteranno le mozioni sul piano di Bruxelles sulla difesa europea. Il M5s, reduce dalla m... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

Sandro Cataldo candidato alle comunali di Triggiano: Decisione non condivisa dai partiti di centrodestra; Lamezia, Centrodestra unito presenta candidatura a sindaco di Murone e 7 liste a sostegno per “riportare città al centro della scena politica”; Politica, centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Samuele Bellotti; Si sblocca Fratelli d'Italia, il candidato sindaco è Nicola Grandi: Aperto al dialogo con tutto il centrodestra. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Verso il voto, Bellotti unisce il centrodestra: "Darò il massimo per il futuro della città" - Comacchio, il candidato sindaco è riuscito a compattare la coalizione. "Ringrazio i partiti per aver sposato il progetto di Rete Civica" ... 🔗msn.com

Il candidato sindaco aveva ricevuto critiche dopo la presentazione di una lista animalista - Riceviamo e pubblichiamo la replica di Alvaro Ancisi – candidato sindaco nel centrodestra con il sostegno di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia – alle dichiarazioni di Nicoletta Zampriolo ... 🔗ravennaedintorni.it

Bufera a Triggiano: Cataldo candidato, il centrodestra si spacca - Bufera a Triggiano: Cataldo candidato, il centrodestra si spacca. Le segreterie di Fratelli di Italia, Forza Italia e Noi Moderati prendono le distanze ... 🔗trmtv.it