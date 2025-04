Ennesimo furto con spaccata nella notte | blitz di due ladri al bar in largo Santos

Ennesimo furto in un locale nella notte: stavolta è toccato al "Bar Caffè" in largo Santos dove, intorno alle 4 del mattino, due ignoti hanno infranto una vetrata e hanno fatto irruzione. Sul posto sono arrivati i carabinieri, contattati da una persona che aveva visto la scena e che ha dato una. Triesteprima.it - Ennesimo furto con spaccata nella notte: blitz di due ladri al bar in largo Santos Leggi su Triesteprima.it in un locale: stavolta è toccato al "Bar Caffè" indove, intorno alle 4 del mattino, due ignoti hanno infranto una vetrata e hanno fatto irruzione. Sul posto sono arrivati i carabinieri, contattati da una persona che aveva visto la scena e che ha dato una.

Su altri siti se ne discute

Furto con spaccata nella notte in via Conti: derubato il negozio di un’estetista - TRIESTE - Ennesimo furto con spaccata nella notte a danno di un esercizio commerciale: stavolta è toccato a Mabel Nail Art, negozio di estetista in via Conti 4, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo. La porta è stata scassinata e i ladri hanno rubato un salvadanaio contenente mance... 🔗triesteprima.it

Spaccata e furto in piena notte: razzia all'interno della piscina, ladri in fuga - Spaccata e furto alla piscina. E’ quanto accaduto nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 nell’impianto natatorio di Cento. Secondo quanto si apprende, alcuni ignoti avrebbero forzato una porta dello stabilimento, entrando nei locali. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Quindi... 🔗ferraratoday.it

Ennesimo furto nella notte: colpito un ristorante in Ponziana - TRIESTE - Ennesimo furto con spaccata nella notte, stavolta alla “Cucina de sora bea”, ristorante in via Lorenzetti, nel rione di Ponziana. Come racconta la titolare, l’ignoto ladro ha distrutto la serratura e la porta, entrando all’interno del locale e rubando la cassa con circa 70 euro... 🔗triesteprima.it

Su questo argomento da altre fonti

Ennesimo furto con spaccata nella notte: blitz di due ladri al bar in largo Santos; Ennesimo furto nella notte: colpito un ristorante in Ponziana; Ennesimo furto con spaccata, nel mirino questa notte il bar pasticceria la Nuova Bottega del Biscotto; Rosolini, nella notte furto con spaccata all’Eni Station di Floriddia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ennesimo furto nella notte: colpito un ristorante in Ponziana - Il furto alla "Cucina de sora Bea" in via Lorenzetti 9. Portata via la cassa con dentro 70 euro, ma con danni da 1600 euro ... 🔗triesteprima.it

"E’ il terzo episodio simile nel giro di una settimana" - Nottate calde a Vernio dove, nell’ultima settimana, ci sono state tre spaccate in altrettanti esercizi commerciali, l’ultima, la più eclatante perché le operazioni del furto hanno portato anche un pri ... 🔗msn.com

Furto con spaccata nella notte all’Agip, il ladro scappa all’arrivo della vigilanza privata - L‘ultimo furto con spaccata a metà febbraio, il primo dell’anno il 9 gennaio. E questa notte, l’Agip (Eni Station della famiglia Floriddia) è stato di nuovo preso di mira. L’ennesimo furto si è verifi ... 🔗corriereelorino.it