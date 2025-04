È morto Jair la Freccia nera dell' Inter di Herrera

Inter vinse 4 scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali Ilgiornale.it - È morto Jair, la Freccia nera dell'Inter di Herrera Leggi su Ilgiornale.it Ala destra dal dribbling fenomenale, a luglio avrebbe compiuto 85 anni. Con l'vinse 4 scudetti, due Coppe dei Campioni e duecontinentali

Su questo argomento da altre fonti

Morto Jair, la “freccia nera” della Grande Inter di Herrera: “Ala destra dal dribbling fenomenale” - Il calciatore brasiliano è deceduto all'età di 84 anni, il messaggio di cordoglio del club nerazzurro per l'ex campione: "Un posto nell'eternità di una squadra leggendaria".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Addio alla 'freccia nera' Jair: fece grande l'Inter - Mondo interista in lutto. È morto nelle scorse ore Jair da Costa, in arte Jair. Aveva 84 anni. Fu campione del mondo col suo Brasile nel 1962 (pur senza giocare). Amatissimo anche in Italia per il suo decennio di trionfi, gol e soddisfazioni con l'Inter tra il 1962 e il 1972. Fu uno dei... 🔗milanotoday.it

Addio a Jair da Costa: si spegne a 84 anni la ‘Freccia Nera’ della Grande Inter - L’Inter piange il leggendario esterno destro È morto a 84 anni Jair da Costa, storico esterno destro della Grande Inter di Helenio Herrera. Nato a Santo André il 9 luglio 1940, Jair si trasferì presto a Osasco, dove iniziò a correre così veloce da meritarsi il soprannome di “Freccia Nera“. Cresciuto nella Portuguesa, fu scoperto in Brasile prima di spiccare il volo in Europa. Nell’estate 1962, tra Milan e Inter fu il club nerazzurro a spuntarla, anche grazie alla cessione di Hitchens che liberò il posto da straniero in rosa. 🔗notizieaudaci.it

Cosa riportano altre fonti

Morto Jair, la «Freccia nera» della grande Inter che vinse tutto; È morto Jair, la Freccia Nera fu protagonista della “Grande Inter” di Herrera; Morto Jair, la freccia nera della Grande Inter di Herrera: Ala destra dal dribbling fenomenale; Jair è morto: la Freccia Nera rese grande l'Inter di Herrera e il Brasile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morto Jair, la «Freccia nera» della grande Inter che vinse tutto - Ala destra dei nerazzurri di Herrera, vinse quattro scudetti due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Poi la Roma e un trofeo con Pelé ... 🔗ilsole24ore.com

Jair, Inter in lutto: addio alla Freccia Nera che trionfò con Herrera - Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 84 anni Jair da Costa, noto semplicemente come Jair, ex ala della grande Inter di Herrera con una stagione vissuta con la Roma. Nato a Santo André il 9 ... 🔗tuttosport.com

Addio a Jair, la Freccia Nera protagonista della Grande Inter di Herrera - È morto a 84 anni la grande ala brasiliana che in nerazzurro vinse 4 scudetti, 2 coppe dei Campioni (con gol decisivo nella finale del 1965 contro il Benfica) e 2 Coppe Intercontinentali ... 🔗gazzetta.it