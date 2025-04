Accadde oggi 27 aprile | Ugo Ferrante ed altre ricorrenze

aprile: Ugo Ferrante ed altre ricorrenzeOltre duecentocinquanta presenze in Serie A tra Fiorentina e Vicenza. Nel campionato del secondo scudetto della storia gigliata disputò tutte le partite. Il 27 aprile 1975 Ugo Ferrante salutava il massimo campionato. Come il giallorosso Emanuele Curcio. E nella stessa partita, all’Olimpico. Compie oggi settant’anni Pierrick Hiard, vincitore nel 1981 della Coppa di Francia con il Bastia. Sessanta invece per Paolo Sacchetti, una gara in A con la Reggiana e 107 tra i cadetti anche con Bologna, Modena e Messina.P.S. Passiamo ora al 27 aprile 1950. Nel libro ‘Il Toro sono io’, Fabrizio Turco e Flavio Pieranni scrivono: “Quel giovedì, a Roncello, piccolo paese della Brianza che confina con Trezzo dove si sarebbe poi stabilito, vede per la prima volta la luce del sole colui che diventerà il sole per un “popolo”, il totem, il simbolo, l’icona. Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 27 aprile: Ugo Ferrante ed altre ricorrenze Leggi su Glieroidelcalcio.com 27: UgoedOltre duecentocinquanta presenze in Serie A tra Fiorentina e Vicenza. Nel campionato del secondo scudetto della storia gigliata disputò tutte le partite. Il 271975 Ugosalutava il massimo campionato. Come il giallorosso Emanuele Curcio. E nella stessa partita, all’Olimpico. Compiesettant’anni Pierrick Hiard, vincitore nel 1981 della Coppa di Francia con il Bastia. Sessanta invece per Paolo Sacchetti, una gara in A con la Reggiana e 107 tra i cadetti anche con Bologna, Modena e Messina.P.S. Passiamo ora al 271950. Nel libro ‘Il Toro sono io’, Fabrizio Turco e Flavio Pieranni scrivono: “Quel giovedì, a Roncello, piccolo paese della Brianza che confina con Trezzo dove si sarebbe poi stabilito, vede per la prima volta la luce del sole colui che diventerà il sole per un “popolo”, il totem, il simbolo, l’icona.

Su altri siti se ne discute

Almanacco | Domenica 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Domenica 27 aprile è il 117º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Santa Zita Proverbio del giorno: Quando aprile fa il fiore, maggio mette il colore Oroscopo del 27 aprile 2025 ARIETE... 🔗firenzetoday.it

27 Aprile oroscopo | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 27 aprile è il 117º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Santa Zita Proverbio del giorno: Se piove il tre aprile, quaranta giorni dura Oroscopo del 27 aprile 2025 Le previsioni dell'Intelligenza... 🔗trevisotoday.it

Accadde oggi: 27 aprile, la giornata dei quattro papi - Un giorno notevolmente importante per il mondo ecclesiastico, un momento unico che in questi giorni ricordiamo con le lacrime agli occhi Il 27 aprile 2014 fu un giorno decisamente importante per il mondo ecclesiastico, e non solo: alle ore 10:15, Papa Francesco, … Continua L'articolo Accadde oggi: 27 aprile, la giornata dei quattro papi proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Ne parlano su altre fonti

27 Aprile | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco | Domenica 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Eventi Oggi 27 Aprile Bergamo; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa di. 🔗Ne parlano su altre fonti

Accadde oggi: 27 aprile, la giornata dei quattro papi - Il 27 aprile 2014 fu un giorno decisamente importante per il mondo ecclesiastico, e non solo: alle ore 10:15, Papa Francesco, tramite canonizzazione, proclamò Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, ... 🔗fremondoweb.com

Almanacco del 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi ... 🔗arezzonotizie.it

Almanacco | Domenica 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 1990 – Palestina: per protestare contro le invasioni dei nazionalisti ebrei nei luoghi sacri, vengono chiuse al pubblico per 24 ore la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, le chiese di Nazaret e ... 🔗pisatoday.it