Picchiato per averli urtati 19enne muore a Bologna | indagate due persone

persone sotto inchiesta nell’indagine aperta dalla procura di Bologna per la morte di Eddine Bader Essefi, il 19enne deceduto la sera del 25 aprile all’ospedale Maggiore dopo essere caduto in strada, fra via Buozzi e via Colombi (nella foto ndr). I due indagati sono i giovani che sarebbero venuti a contatto col 19enne. Per poter svolgere l’accertamento con le dovute garanzie, i due saranno avvisati dell’autopsia, che sarà conferita martedì mattina dal pm Andrea De Feis ad un medico legale. Le difese potranno così nominare i propri consulenti. Proseguono nel frattempo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo. Il fascicolo è per omicidio preterintenzionale e continuano gli accertamenti sulla dinamica.Da quanto ricostruito ieri, la vittima avrebbe urtato un ragazzo incrociato per strada e per questo sarebbe stato Picchiato e buttato a terra. Ilfattoquotidiano.it - Picchiato per averli urtati, 19enne muore a Bologna: indagate due persone Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sono due lesotto inchiesta nell’indagine aperta dalla procura diper la morte di Eddine Bader Essefi, ildeceduto la sera del 25 aprile all’ospedale Maggiore dopo essere caduto in strada, fra via Buozzi e via Colombi (nella foto ndr). I due indagati sono i giovani che sarebbero venuti a contatto col. Per poter svolgere l’accertamento con le dovute garanzie, i due saranno avvisati dell’autopsia, che sarà conferita martedì mattina dal pm Andrea De Feis ad un medico legale. Le difese potranno così nominare i propri consulenti. Proseguono nel frattempo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo. Il fascicolo è per omicidio preterintenzionale e continuano gli accertamenti sulla dinamica.Da quanto ricostruito ieri, la vittima avrebbe urtato un ragazzo incrociato per strada e per questo sarebbe statoe buttato a terra.

Su altri siti se ne discute

Picchiato per averli urtati, 19enne muore a Bologna. I carabinieri sulle tracce degli aggressori - Avrebbe urtato un ragazzo incrociato per strada, in zona Barca a Bologna, e per risposta è stato picchiato e buttato a terra, forse colpito da un motorino. Cadendo, avrebbe battuto la testa su un muretto e poche ore dopo è deceduto in ospedale. Sarebbe questo il contesto della morte di un 19enne di origine tunisina residente a Bologna, stroncato da un arresto cardiocircolatorio ieri sera all’ospedale Maggiore, un paio d’ore dopo l’aggressione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Accerchiato e picchiato dal branco: 19enne si difende dai baby rapinatori e finisce in ospedale - PORDENONE - Ancora violenza, ancora bulli che si coalizzano per spadroneggiare nelle strade cittadine. Sabato sera un diciannovenne è stato affrontato da una decina di ragazzi nella zona di... 🔗ilgazzettino.it

Picchiato in strada, muore 19enne - 19.50 E' stato picchiato e buttato a terra perché avrebbe urtato un ragazzo per strada. Cadendo ha battuto la testa su un muretto e poche ore dopo è morto in ospedale. E' accaduto a Bologna. La vittima è un 19enne di origine tunisina. E' deceduto all'ospedale Maggiore un paio d'ore dopo l'aggressione. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio preterintenzionale. Al momento dell'aggressione era con lui la sua fidanzata. 🔗servizitelevideo.rai.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Picchiato per averli urtati, 19enne muore a Bologna. I carabinieri sulle tracce degli aggressori; Picchiato per averli urtati 19enne muore a Bologna I carabinieri sulle tracce degli aggressori; Violenza alla Barca. L’urto, la lite e le botte: caccia a due giovani per la morte di Eddine; Bologna 19enne muore in ospedale dopo essere stato picchiato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Picchiato per averli urtati, 19enne muore a Bologna. I carabinieri sulle tracce degli aggressori - A prendere di mira il 19enne sarebbero stati due ragazzi più grandi che forse lui conosceva, almeno di vista, un italiano e un altro di origine straniera. 🔗ilfattoquotidiano.it