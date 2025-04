Carpi lo sfogo del presidente | Abbiamo fatto un miracolo

Carpi, salvo da un po' di settimane ma senza obiettivi di classifica, con le ultime possibilità di playoff sfumate solo mercoledì scorso a Sassari. Al "Cabassi" (16.30) arriva il Sestri Levante che di motivazioni legate alla classifica invece ne ha da vendere. Modenatoday.it - Carpi, lo sfogo del presidente: "Abbiamo fatto un miracolo" Leggi su Modenatoday.it Ultimo 'giorno di scuola' per il, salvo da un po' di settimane ma senza obiettivi di classifica, con le ultime possibilità di playoff sfumate solo mercoledì scorso a Sassari. Al "Cabassi" (16.30) arriva il Sestri Levante che di motivazioni legate alla classifica invece ne ha da vendere.

Il presidente onorario Vincenzo Guerini: "Noi del comparto tecnico abbiamo le idee chiarissime e le esporremo alla società». "Sto perdendo la pazienza, ho quasi 72 anni. Finirò come voglio io e dirò ciò che penso» - Stavolta Vincenzo Guerini le ha dette chiare, e le ha dette tutte. O quasi, visto che in sala stampa nel dopo partita ha chiuso spiegandosi chiaramente: "Sto perdendo la pazienza, ho quasi 72 anni e voglio finire come voglio io e dire quello che voglio io". In parte lo ha già detto. Il resto lo dirà e lo farà nei prossimi giorni, confrontandosi con la società sulla programmazione per il prossimo anno. 🔗sport.quotidiano.net

Carpi, lo sfogo del presidente: "Abbiamo fatto un miracolo" - Uno sguardo al futuro. Serpini (che ha un altro anno di contratto) insiste sulle "motivazioni": "Ogni anno bisogna averne di forti e nuove, non bisogna sedersi perchè si è fatto bene e pensare che la ... 🔗modenatoday.it

