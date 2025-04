Il Friuli a Osaka Expo Pordenone e un sole nascente per il Giappone | Fedriga ringrazia Alberto Magri

Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2027 godrà della vetrina del Friuli Venezia Giulia all'Expo 2025, a Osaka, in Giappone, nella settimana tra il 27 aprile e il 3 maggio.Varcato l'ingresso del Padiglione Italia i visitatori si imbatteranno in sei nicchie. Pordenonetoday.it - Il Friuli a Osaka Expo, Pordenone e un sole nascente per il Giappone: Fedriga ringrazia Alberto Magri Leggi su Pordenonetoday.it Anche la recente nomina dia Capitale Italiana della Cultura 2027 godrà della vetrina delVenezia Giulia all'2025, a, in, nella settimana tra il 27 aprile e il 3 maggio.Varcato l'ingresso del Padiglione Italia i visitatori si imbatteranno in sei nicchie.

