Burana Festival in programma tre concerti e la ' biciclettata musicale'

Con il fiorire della primavera, arrivano gli appuntamenti della terza edizione del Burana Festival. La manifestazione proporrà domenica 27 alle 14.30 la seconda 'biciclettata musicale', l'originale format inserito nel programma annuale della rassegna concertistica. Il ritrovo è previsto dalle 14.

Burana Festival, in programma tre concerti e la 'biciclettata musicale' - Con il fiorire della primavera, arrivano gli appuntamenti della terza edizione del Burana Festival. La manifestazione proporrà domenica 27 alle 14.30 la seconda 'biciclettata musicale', l'originale format inserito nel programma annuale della rassegna concertistica. Il ritrovo è previsto dalle 14... 🔗ferraratoday.it

Tour in bici e note d’autore. Torna il Burana Festival - Bondeno, oggi alle 14 alla chiesa San Giacomo si terrà la biciclettata musicale. Dopo il concerto barocco italiano, il giro con le due ruote tra Burana e Pilastri. 🔗msn.com

Alberto Gaspardo ospite sabato al Burana Festival - Sabato prenderà vita un nuovo evento del Burana Festival 2025. Un concerto che è ormai una tradizione a Burana e una vera e propria specialità poiché celebra il Tempo di Carnevale con una ... 🔗msn.com